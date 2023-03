(Di lunedì 20 marzo 2023) La WWE sta perfezionando gli ultimi dettagli per la puntata di Raw che andrà in onda questa notte e che ci avvicinerà ulteriormente a WrestleMania, che si terrà a Hollywood tra meno di due settimane. Nelle ultime settimane, “la linea comica” della WWE è stata presa in carico dae dalla Maximum Male Models, con la manager Maxxine Dupri che sta cercando in tutti i modi di aggiungere il gigante dell’Alpha Academy nella sua scuderia. Secondo gli ultimi report, la compagnia starebbe pensando a un ulteriorecomico tra i protagonisti, da mandare in onda proprio questa notte a Raw. Possibili spoiler Secondo quanto riportato da Sean Sapp di Fightful, la MMM avrebbeto una sorpresa per il buon:“Secondo i piani creativi,riceverà una manicure e altri trattamenti da ...

WWE: In programma un segmento esilarante per Otis Zona Wrestling

Mentre Logan Paul vs John Cena è ormai fuori dai programmi per WrestleMania ... Con quello che entrambi gli uomini hanno fatto al di fuori della WWE, non si può negare che Logan vs Cena sarebbe uno ...