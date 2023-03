Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : WWE: Bray Wyatt sarebbe ancora alle prese con la malattia, grande incertezza per WrestleMania… - SpazioWrestling : La WWE sta coprendo il fallimento di Bray Wyatt parlando di infortunio? #WWE #BrayWyatt - SpazioWrestling : WWE: Stretto collaboratore di Bray Wyatt è stato licenziato #BrayWyatt #WWE - Zona_Wrestling : WWE: Bray Wyatt ancora assente, ma la sua presenza alleggia a SmackDown. Non è finita con LA Knight?… - SpazioWrestling : Brock Lesnar ha rifiutato di lottare contro Bray Wyatt, ma Steve Austin ha rifiutato di affrontare Brock Lesnar a W… -

... e introducono diversi personaggi amati dai fan e tante celebrità, tra cui il tre volte ex campione del mondoWyatt, gli ex campioni tag team di Raw Luke Gallows e Karl Anderson, iHall of ...... Revel with Wyatt Pack (19 luglio)Wyatt Zeus Valhalla Joe Gacy Blair Davenport DLC 5: Bad ...Cosa ne pensi di questa line - up Ci sono ancora lottatori mancanti che vorresti vedere inclusi...Le superstar del DLC includono: il tre volte ex campione del mondoWyatt , gli ex campioni tag team di Raw Luke Gallows e Karl Anderson , iHall of Fame Scott Steiner e Rick Steiner , l'...

WWE: Cosa si nasconde dietro l’infortunio di Bray Wyatt Spazio Wrestling

Will Bray Wyatt make it to WrestleMania 39 to face Bobby Lashley Bray Wyatt's WrestleMania 39 status remains up in the air following a week of heavy speculation on his WWE future. This is per Dave ...Lesnar countered a Tombstone Piledriver and performed an F-5 on Undertaker to win the match, ending The Phenom's undefeated streak at WM.