WWE: Annunciato il nuovo membro della Hall of Fame, sarà il compianto attore Andy Kaufman (Di lunedì 20 marzo 2023) Manca sempre meno a WrestleMania e la WWE negli ultimi giorni sta annunciando quelli che saranno i membri della classe del 2023. Come ben sappiamo la federazione riserva un posto nella Hall of Fame a celebrità che hanno avuto a che fare con il mondo del wrestling, e quest'anno toccherà a Andy Kaufman, comico scomparso nel 1984 che ebbe una breve faida con Jerry Lawler in CWA nel 1982. In molti probabilmente non conosceranno la storia di Andy Kaufman nel wrestling, ma in realtà si tratta di una storia che fece piuttosto scalpore negli anni 80. A causa della sua forte passione per la disciplina, ...

