Wta Indian Wells 2023 | primo 1000 per Elena Rybakina | Sabalenka battuta in due set

(Di lunedì 20 marzo 2023) La cronaca della finale del WTAdi, conche ha battuto Arynacon il punteggio di 7-6(11) 6-4 dopo due ore e tre minuti di gioco. Per la kazaka si tratta deltitoloin carriera, la campionessa di Wimbledon si guadagna da domani anche il best ranking al numero 7 WTA. Un successo meritato, arrivato con la prima vittoria negli scontri diretti contro la bielorussa che aveva vinto i quattro precedenti tra le due. TABELLONE MONTEPREMI La cronaca – La partita si apre con ungame molto lungo e combattuto peral servizio, che deve annullare una palla break. Tutti i primi cinque game vanno ai vantaggi, a testimonianza del grande ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Tennis #WTA #IndianWells Vittoria per #Rybakina, che conquista il primo 1000 in carriera: battuta in due set… - EleRivo98 : RT @quindicizero: CAMPIONESSA DI INDIAN WELLS!!! ?? Elena Rybakina sconfigge Aryna Sabalenka per la prima volta in carriera (7-6 6-4) e con… - FilippoPompilii : RT @quindicizero: CAMPIONESSA DI INDIAN WELLS!!! ?? Elena Rybakina sconfigge Aryna Sabalenka per la prima volta in carriera (7-6 6-4) e con… - quindicizero : CAMPIONESSA DI INDIAN WELLS!!! ?? Elena Rybakina sconfigge Aryna Sabalenka per la prima volta in carriera (7-6 6-4)… - gnk_fans : ??#blog #tennis #atp #wta FINALI del Combined ATP & WTA 1000 di Indian Wells -

Anche il greco Tsitsipas è a caccia di reazione e vuole reagire dopo la dura settimana aWells, identica sorte anche per il norvegese Casper Ruud. È stato designato il tabellino delle teste di ......Cocciaretto - Kostyuk e Bronzetti - Noskova Dal deserto della California ilTour si sposta in Florida per il secondo appuntamento del Sunshine Double . Un viaggio coast - to - coast da...... nell'incontro di primo turno del tabellone di qualificazione alMiami Open . Burrage si è ... Errani non entra quindi nel tabellone principale, come già le era successo aWells : per lei ...

Da poche decine di minuti è stato sorteggiato il tabellone del WTA 1000 di Miami, che per la stagione femminile è il terzo relativo alla massima categoria. Si riparte dagli esiti di Indian Wells, che ...Siamo ormai alle fasi finali del Masters 1000 di Indian Wells, il primo torneo 1000 della stagione. In queste ore si terranno prima la finale femminile e poi quella maschile ma il tennis non si ferma, ...