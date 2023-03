WTA Indian Wells 2023 | Elena Rybakina sconfigge Sabalenka e conquista il titolo

Leggi su oasport

(Di lunedì 20 marzo 2023)trionfa al WTA 1000 di. Sul cemento statunitense, la kazaka (n.10 al mondo) gioca una grandissima finale contro la bielorussa Aryna(n.2 del ranking) e vince per 7-6(11) 6-4 in due ore e sei minuti di gioco. Per la classe 1999, che da domani sarà la nuova numero 7 al mondo (best ranking), si chiude dunque al meglio un torneo strepitoso in cui è arrivato anche il successo contro la numero 1 Iga Swiatek (in semifinale). Nei primi game si gioca parecchio, le due tenniste sono costrette ad andare ai vantaggi per ben quattro volte su quattro, ma alla fine nessuna riesce ad allungare (da segnalare le tre palle break sprecate danel quarto gioco). Poi, sul 2-2, la kazaka ha un piccolo passaggio a vuoto e ...