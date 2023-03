World Baseball Classic 2023 | USA travolgenti su Cuba | è finale per gli States

Leggi su oasport

(Di lunedì 20 marzo 2023) Con una vittoria netta e incontrovertibile, gli Stati Uniti demoliscononella prima semidel. 14-2 il punteggioa favore degli americani, che ora attendono una tra Messico e Giappone, per quella che sarà in qualsiasi caso unacon determinati e precisi significati. L’inizio è buono per, che riempie subito le basi e, su walk di Despaigne, porta automaticamente a segno Santos per lo 0-1. Immediata la risposta americana con il fuoricampo di Goldschmidt, ma questo da due punti non è che l’inizio per il team a stelle e strisce.: USA in semicol brivido, sorpasso sul ...