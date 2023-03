Wax sbotta dopo una provocazione: “Ciuco arrogante” (Di lunedì 20 marzo 2023) Oggi Maria De Filippi è nuovamente intervenuta ad Amici ed ha annunciato a Wax l’arrivo di un guanto di sfida di Rudy Zerbi. Il professore di canto ha rimproverato l’alunno e Arisa per non aver accettato lo scorso guanto e li ha chiamati ‘ciuchini arrogantelli’. “Tu e la tua insegnante Arisa avete confermato che non siete aperti al confronto e l’umiltà di mettervi in gioco. Potrei stare qui a spiegarvi quello che non avete saputo comprendere ma a lavare la testa all’asino si perde acqua e sapone. Voglio riproporre lo stesso guanto della canzone nuda, contro Aaron, e tolgo due delle limitazioni che avevo stabilito. Prima non potevi appoggiarti su autotune, scrivere barre, avere oggetti in scena e non potevi muoverti o mimare una parola del testo. Le regole di oggi è che non può scrivere le barre e avere oggetti particolari. Potrai fare il mimo per esprimerti e usare ... Leggi su biccy (Di lunedì 20 marzo 2023) Oggi Maria De Filippi è nuovamente intervenuta ad Amici ed ha annunciato a Wax l’arrivo di un guanto di sfida di Rudy Zerbi. Il professore di canto ha rimproverato l’alunno e Arisa per non aver accettato lo scorso guanto e li ha chiamati ‘ciuchinilli’. “Tu e la tua insegnante Arisa avete confermato che non siete aperti al confronto e l’umiltà di mettervi in gioco. Potrei stare qui a spiegarvi quello che non avete saputo comprendere ma a lavare la testa all’asino si perde acqua e sapone. Voglio riproporre lo stesso guanto della canzone nuda, contro Aaron, e tolgo due delle limitazioni che avevo stabilito. Prima non potevi appoggiarti su autotune, scrivere barre, avere oggetti in scena e non potevi muoverti o mimare una parola del testo. Le regole di oggi è che non può scrivere le barre e avere oggetti particolari. Potrai fare il mimo per esprimerti e usare ...

