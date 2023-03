Volta a Catalunya 2023, Primoz Roglic brucia Evenepoel in volata e si aggiudica la prima tappa. 5° Ciccone (Di lunedì 20 marzo 2023) Grande spettacolo nella prima tappa del Giro di Catalogna 2023, che è andata in archivio con l’emozionante successo in volata di Primoz Roglic per un’incollatura davanti a Remco Evenepoel sul traguardo di Sant Feliu de Guixols. Vittoria n.70 in carriera per lo sloveno della Jumbo-Visma, che conferma il suo ottimo stato di forma (dopo il trionfo alla Tirreno-Adriatico) in avvio di stagione nel percorso di avvicinamento verso l’obiettivo Giro d’Italia. I 164,6 chilometri odierni della frazione inaugurale sono stati caratterizzati dalla fuga di cinque corridori: Rune Herregodts ( Intermarché-Circus-Wanty), Alessandro De Marchi (Team Jayco-AlUla), Oscar Onley (Team DSM), Pau Miquel (Equipo Kern Pharma) e Jetse Bol (Burgos-BH). Questo quintetto ha raggiunto un vantaggio ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 marzo 2023) Grande spettacolo nelladel Giro di Catalogna, che è andata in archivio con l’emozionante successo indiper un’incollatura davanti a Remcosul traguardo di Sant Feliu de Guixols. Vittoria n.70 in carriera per lo sloveno della Jumbo-Visma, che conferma il suo ottimo stato di forma (dopo il trionfo alla Tirreno-Adriatico) in avvio di stagione nel percorso di avvicinamento verso l’obiettivo Giro d’Italia. I 164,6 chilometri odierni della frazione inaugurale sono stati caratterizzati dalla fuga di cinque corridori: Rune Herregodts ( Intermarché-Circus-Wanty), Alessandro De Marchi (Team Jayco-AlUla), Oscar Onley (Team DSM), Pau Miquel (Equipo Kern Pharma) e Jetse Bol (Burgos-BH). Questo quintetto ha raggiunto un vantaggio ...

