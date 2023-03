Volley femminile, Serie A1: Scandicci-Conegliano 1-3, le Pantere blindano il primato in classifica (Di lunedì 20 marzo 2023) Calato il sipario sul quart’ultimo turno della Regular Season di Serie A1 di Volley femminile. In un Palazzo Wanny infuocato, si è tenuto il big match di questa giornata tra la prima e la seconda in classifica, ovvero tra Savino Del Bene Scandicci e Prosecco Doc Imoco Conegliano. La compagine veneta si è presentata all’appuntamento con il desiderio di cancellare la sconfitta dell’andata per 0-3 al Palaverde, unica stagionale nel corso di questo campionato, tenere lontano le avversarie e soprattutto di ritrovare la giusta condizione fisica e mentale in vista del ritorno di CEV Champions League contro il Fenerbahçe, dopo il k.o. di Istanbul. Dall’altro lato del taraflex, la formazione di coach Barbolini aveva tutte le intenzioni di rovinare i piani delle avversarie per accorciare in ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 marzo 2023) Calato il sipario sul quart’ultimo turno della Regular Season diA1 di. In un Palazzo Wanny infuocato, si è tenuto il big match di questa giornata tra la prima e la seconda in, ovvero tra Savino Del Benee Prosecco Doc Imoco. La compagine veneta si è presentata all’appuntamento con il desiderio di cancellare la sconfitta dell’andata per 0-3 al Palaverde, unica stagionale nel corso di questo campionato, tenere lontano le avversarie e soprattutto di ritrovare la giusta condizione fisica e mentale in vista del ritorno di CEV Champions League contro il Fenerbahçe, dopo il k.o. di Istanbul. Dall’altro lato del taraflex, la formazione di coach Barbolini aveva tutte le intenzioni di rovinare i piani delle avversarie per accorciare in ...

