"Voleva diventare Gianni Agnelli, ma... a cosa si è ridotto": chi umilia Carlo De Benedetti (Di lunedì 20 marzo 2023) È in ritratto al vetriolo quello che Luigi Mascheroni fa su Il Giornale di Carlo De Benedetti, uno che Voleva diventare come Gianni Agnelli ed è finito a tifare Elly Schlein. "Uno che va per i 90 ed è dagli anni '70 il faccione bofonchiante di quella classe padronale dell'Italia capitalista che con il suo dilettantismo politico e l'avidità di ricchezza ha falcidiato l'Italia, facendo dell'intreccio malato tra finanza e informazione - ieri come oggi e Domani- la ricetta di un potere che ha scavalcato il secolo e due Repubbliche. Però dice che 'Elly Schlein è giovane e ha tutte le doti per fare bene'. Che è il bacio della morte – offerto da un seducente Mefistofele - per la sinistra che sogna una grande Ztl eco -socialista, città 30 all'ora e turbo - liberismo, diritti individuali e ...

