Volata Champions: 6 squadre per 3 posti. Il punto a 11 giornate dalla fine (Di lunedì 20 marzo 2023) Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La Gazzetta dello Sport. Continua LAZIO (52 PUNTI) INTER (50 PUNTI) MILAN (48 PUNTI) ROMA (47 PUNTI) ATALANTA (... Leggi su gazzetta (Di lunedì 20 marzo 2023) Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La Gazzetta dello Sport. Continua LAZIO (52 PUNTI) INTER (50 PUNTI) MILAN (48 PUNTI) ROMA (47 PUNTI) ATALANTA (...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OdeonZ__ : Volata Champions: 6 squadre per 3 posti. Il punto a 11 giornate dalla fine - sportli26181512 : Volata Champions: 6 squadre per 3 posti. Il punto a 11 giornate dalla fine: Volata Champions: 6 squadre per 3 posti… - Gazzetta_it : Serie A: la volata Champions a 11 giornate dalla fine - IMChristian52 : @capuanogio L’unica volata Champions della Juve è quella nelle indagini aperte dall’UEFA, dove ci sono meno speranze che in campionato - PIPPO_LORUSSO : Vedendo gli arbitraggi pro milan, lazio e juve capiamo benissimo che la volata champions deve andare in quella dire… -