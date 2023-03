Vivaio: i risultati del weekend (18-19/3) (Di lunedì 20 marzo 2023) Il weekend del Settore Giovanile si è aperto sabato con il successo dell’Under 17 per 2-1 sul Cagliari al Centro Bortolotti di Zingonia con Cassa che segna il primo gol con un gran tiro a giro e ispira il raddoppio di Bonanomi (in copertina nella foto di repertorio). Domenica si sono giocate altre tre partite in trasferta: la Primavera è passata per 3-2 a Cesena (doppietta di Falleni e gol di De Nipoti), mentre sul campo dell’Udinese pareggio per 2-2 dell’Under 16 (a segno Dragan e Inacio) e successo per 3-0 dell’Under 15 (in gol Isoa, Percassi e Damiano). L’Under 18 ha invece giocato in anticipo giovedì 16 marzo la partita sul campo della Spal: 2-2 il risultato finale con reti di Fiogbe e Ferraroli. Per quanto riguarda l’Attività Femminile, nella Fase Interregionale domenica al Centro Bortolotti l’Under 17 ha superato per 5-1 il Comunale Tavagnacco (a segno Chiappa, ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 20 marzo 2023) Ildel Settore Giovanile si è aperto sabato con il successo dell’Under 17 per 2-1 sul Cagliari al Centro Bortolotti di Zingonia con Cassa che segna il primo gol con un gran tiro a giro e ispira il raddoppio di Bonanomi (in copertina nella foto di repertorio). Domenica si sono giocate altre tre partite in trasferta: la Primavera è passata per 3-2 a Cesena (doppietta di Falleni e gol di De Nipoti), mentre sul campo dell’Udinese pareggio per 2-2 dell’Under 16 (a segno Dragan e Inacio) e successo per 3-0 dell’Under 15 (in gol Isoa, Percassi e Damiano). L’Under 18 ha invece giocato in anticipo giovedì 16 marzo la partita sul campo della Spal: 2-2 il risultato finale con reti di Fiogbe e Ferraroli. Per quanto riguarda l’Attività Femminile, nella Fase Interregionale domenica al Centro Bortolotti l’Under 17 ha superato per 5-1 il Comunale Tavagnacco (a segno Chiappa, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttoatalanta : Vivaio nerazzurro, i risultati del weekend - ABCCastello : #GIOVANILI #MINIBASKET Tutti i risultati delle squadre del vivaio #gialloblu scese in campo nel #weekend… - tuttoatalanta : Vivaio nerazzurro, i risultati del weekend - Mars868 : RT @kantor57: @MauOrbez1887 attenzione non ne so nulla neanche io; e infatti mi limito a guardare i risultati, e non mi ricordo una juve ch… - DanyRoss70 : RT @kantor57: @MauOrbez1887 attenzione non ne so nulla neanche io; e infatti mi limito a guardare i risultati, e non mi ricordo una juve ch… -