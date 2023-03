Vitulazio | nuova segnaletica a Viale Dante Scialdone | “Amministrazione ha tra le priorità la sicurezza”

(Di lunedì 20 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNei prossimi giorni sarà avviato il nuovo piano dellaprogrammato dall’comunale e riferito a. Il rifacimento dellaorizzontale e verticale ma ancheluminosa e attraversamenti pedonali tra gli interventi preventivati. Questi lavori serviranno a migliorare ladella strada dopo l’operazione di rifacimento del manto. I lavori riguarderanno nello specifico più tratti di. Per il I Tratto sarà posizionataorizzontale per lo stop, ripristino dell’attraversamento pedonale rialzato, delineamento dei parcheggi di sosta, installazione diluminosa per incrocio pericoloso e 3 ...

... ilvince con le reti di Quaranta, Trematerra e Bianco. I risultati Neapolis - Polisportiva Puglianello 2 - 1, Martiniello (P), Catena (N), Scuotto (N) Rione Terra -Napoli Nord 2 - 1,......domenica 19 marzo ore 10.30 Micri -domenica 19 marzo ore 15.00 .c - entry > p" data - relocate data - relocate - - rule - index=". GoalShouter Segui la tua squadra del con laapp GS ...I risultati Micri -Napoli Nord 0 - 2, Sinigaglia (N), Sinigaglia (N) Boys Caivanese - Teano ... Festa (N), Festa (N) Rione Terra - Virtus Goti 1 - 0, Sardo (RT)- Virtus Afragola 0 - 2,...

Promozione Campania/Girone A - Festeggiano Neapolis e Rione Terra. Bene la Virtus Afragola, Nuova Napoli Nord ribaltata NapoliToday

Ventiseiesima giornata del Girone A di Promozione: i risultati e i marcatori del turno in programma per le squadre napoletane ...Un nuovo spazio per i bambini di Vitulazio. L’amministrazione comunale porta a casa un nuovo progetto che consente di realizzare in viale Kennedy un’area giochi per i più ...