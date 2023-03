Vittorio Sgarbi, la pessima figura (da padre) a Domenica In (Di lunedì 20 marzo 2023) Premessa: invitare Vittorio Sgarbi ad una puntata dedicata alla festa del papà è un po’ come far entrare un alcolizzato cronico ad una festa open bar. Il disastro è dietro l’angolo. Perché che il critico d’arte sia stato da sempre un padre assente e ben poco tradizionale non è mistero. Le due figlie Alba ed Evelina (a loro si aggiunge anche un maschio, Carlo), che vivono l’una in Albania, l’altra a Biella, sono state riconosciute dopo la nascita e non hanno mai vissuto col padre. Curioso quindi che Mara Venier e la redazione di Domenica In abbiano scelto proprio lui per la puntata celebrativa della festa del papà, andata in onda Domenica 19 marzo 2023. Una scelta harakiri, hanno definito in molti sui social. Subito dopo Pupo e prima di Al Bano (uno a cui tutto si può dire fuorché non ... Leggi su dilei (Di lunedì 20 marzo 2023) Premessa: invitaread una puntata dedicata alla festa del papà è un po’ come far entrare un alcolizzato cronico ad una festa open bar. Il disastro è dietro l’angolo. Perché che il critico d’arte sia stato da sempre unassente e ben poco tradizionale non è mistero. Le due figlie Alba ed Evelina (a loro si aggiunge anche un maschio, Carlo), che vivono l’una in Albania, l’altra a Biella, sono state riconosciute dopo la nascita e non hanno mai vissuto col. Curioso quindi che Mara Venier e la redazione diIn abbiano scelto proprio lui per la puntata celebrativa della festa del papà, andata in onda19 marzo 2023. Una scelta harakiri, hanno definito in molti sui social. Subito dopo Pupo e prima di Al Bano (uno a cui tutto si può dire fuorché non ...

