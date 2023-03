Vittoria and the Hyde Park – gruppo internazionale tra Bryan Adams, Joe Bastianich e il Brasile (Di lunedì 20 marzo 2023) Da tempo sentivo parlare di questo gruppo. Sapevo del loro valore e del fatto che ben poco avessero a che fare artisticamente con l’Italia. Finalmente li ho conosciuti durante un collegamento nella diretta We Have a Dream. Tramite i social, Vittoria è stata contattata da Bryan Adams, di cui ignoravo la passione per la fotografia, che li ha chiamati a Parigi e ha fatto un servizio fotografico al gruppo. Hanno una forte amicizia con Joe Bastianich. Sono a tutti gli effetti un gruppo internazionale. Tanto che hanno avuto un boom in Brasile grazie al fatto che un loro brano sia stata sigla di una serie di TV Globo. Durante l’intervista ho mostrato due video: “Never too much” e “Don’t drink the water”. Curiosa è questa biografia che ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 20 marzo 2023) Da tempo sentivo parlare di questo. Sapevo del loro valore e del fatto che ben poco avessero a che fare artisticamente con l’Italia. Finalmente li ho conosciuti durante un collegamento nella diretta We Have a Dream. Tramite i social,è stata contattata da, di cui ignoravo la passione per la fotografia, che li ha chiamati a Parigi e ha fatto un servizio fotografico al. Hanno una forte amicizia con Joe. Sono a tutti gli effetti un. Tanto che hanno avuto un boom ingrazie al fatto che un loro brano sia stata sigla di una serie di TV Globo. Durante l’intervista ho mostrato due video: “Never too much” e “Don’t drink the water”. Curiosa è questa biografia che ...

