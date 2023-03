Vite al limite su Real Time: stasera Annjeanette Whaley (Di lunedì 20 marzo 2023) Il giorno 10 giugno 2019 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la quattordicesima puntata della stagione 7 di Vite al limite con protagonista Annjeanette Whaley. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a una donna che ha cominciato a mangiare per reagire a un ambiente familiare connesso con la droga e in particolare dopo la morte della madre per overdose. Vite al limite – Annjeanette Whaley Annjeanette, la protagonista, ha 30 anni, vive a Hillsboro in Oregon, e all’inizio del suo percorso pesa ben 307 kg. Durante i mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà buoni risultati, perdendo ben 124 kg per arrivare a 183 chilogrammi. Ma quello che ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 20 marzo 2023) Il giorno 10 giugno 2019 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la quattordicesima puntata della stagione 7 dialcon protagonista. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a una donna che ha cominciato a mangiare per reagire a un ambiente familiare connesso con la droga e in particolare dopo la morte della madre per overdose.al, la protagonista, ha 30 anni, vive a Hillsboro in Oregon, e all’inizio del suo percorso pesa ben 307 kg. Durante i mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà buoni risultati, perdendo ben 124 kg per arrivare a 183 chilogrammi. Ma quello che ...

