Vincono Lazio | Cittadella e Napoli | 2-2 tra Hellas e Ternana | ritrova il sorriso il Tavagnacco

(Di lunedì 20 marzo 2023) Nella 21ª giornata di Serie B femminile non ci sono scossoni in vetta alla classifica. Lacapolista non sbaglia a Ravenna e vince 2-0 con un gol per tempo, rispondono senza indugiare le due principali inseguitrici, mentre finisce in parità la sfida tra quarta e quinta della classeVerona-Ternana. Successi casalinghi per Cesena, Trento e Genoa,la gioia dopo 13 sconfitte consecutive anche il, che con un tris di sbarazza del fanalino di coda Apulia Trani. Lamantiene il suo ritmo incessante. Le biancocelesti si impongono con un netto 2-0 sul campo del Ravenna, timbrando la vittoria numero 17 in queste prime 21 giornate. La capolista trova subito il gol nel primo tempo, al 22’: cross lungo perfetto da sinistra di ...