Vincenzo Esposito nuovo amministratore delegato di Microsoft Italia

(Di lunedì 20 marzo 2023)è stato nominatodi. Succede a Silvia Candiani che è stata alla guida della filiale dal settembre 2017 e assume perun ruolo globale diventando vice president del settore telecomunicazioni. Entrambe le nomine saranno effettive a partire da lunedì 3 aprile 2023. Lo comunica la società in una nota. “Sono molto felice di tornare ined entusiasta dell’opportunità che mi aspetta”, ha dichiarato, che viene da un’esperienza di 3 anni nell’area dell’Europa centrale e orientale dove era alla guida di Global partner solutions. “L’innovazione sul fronte dell’Intelligenza artificiale unita al lancio della prima della Region data center ...

