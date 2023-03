(Di lunedì 20 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Quello che è accaduto sulla spiaggia del Mingardo, nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, con il costone fatto esplodere nell’ambito dei lavori per la messa in sicurezza della strada Mingardina, tra Marina die Palinuro è assurdo. Parliamo di un’area Sic,dell’Unesco, come è possibile che un’amministrazione abbia autorizzato un danno di tale impatto ambientale, nel totale silenzio di tutte le istituzione?” A denunciarlo è Virginiacoordinatrice del Movimento 5 Stelle in provincia di Salerno, che attacca con fermezza le modalità scelte per liberare e mettere in sicurezza la strada del Mingardo dai massi pericolanti . “Nelle prossime ore attraverso i nostri portavoce a livello Nazionale e a livello regionale chiederemo gli atti delle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... InfoCilentoWeb : La nota stampa ?? #costoneroccioso - salernonotizie : M5S, Villani: “Danni ambientali irreversibili del patrimonio naturalistico a Camerota” -

...e lesioni personali aggravate aidi una 26enne, G. P., 68enne, il docente irpino di educazione fisica coinvolto in una inchiesta della Squadra mobile. Assistito dall'avvocato Alberico, ......le sottrazioni di carburante avvenivano con l'aiuto di alcuni privati. Abbonati per leggere anche Leggi anche Mutilavano i cadaveri al cimitero di Prima Porta, 16 a processo. Ama: "per ......alla metà del XIV secolo è documentata la necessità di effettuare un primo intervento di restauro per icausati da infiltrazioni d'acqua. All'epoca, raccontano le cronache di Giovanni, ...

Villani: “Danni ambientali irreversibili del patrimonio naturalistico a ... anteprima24.it

In una dichiarazione rilasciata alla stampa, Villani ha definito l’evento assurdo e ha espresso la sua preoccupazione per il fatto che un’amministrazione abbia autorizzato un danno di tale portata, ...Parliamo di un’area Sic, Patrimonio dell’Unesco, come è possibile che un’amministrazione abbia autorizzato un danno di tale impatto ambientale, nel totale silenzio di tutte le istituzione” A ...