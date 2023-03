(Di lunedì 20 marzo 2023) Leggi Anche Cervinara (Avellino), escrementi in acquasantiere: la denuncia del parroco Svista che sarebbe potuta finire in tragedia Sul caso indagano i carabinieri. Come riportato da La Gazzetta del ...

Leggi Anche Cervinara (Avellino), escrementi in acquasantiere: la denuncia del parroco Svista che sarebbe potuta finire in tragedia Sul caso indagano i carabinieri. Come riportato da La Gazzetta del ...Una giornata di festa, un battesimo , che stava per trasformarsi in una tragedia per una famiglia di, in provincia di Messina , che stava per battezzare la loro bimba di 8 mesi. La piccola, in braccio al padrino, suo zio, stava per ricevere l'acqua purificatrice nel fonte ...al posto dell'acqua santa durante il battesimo. È successo a, un comune in provincia di . In chiesa un'intera famiglia stava celebrando il di una bimba di otto mesi: nella fonte battesimale, però, al posto dell'acqua benedetta c'era un'...

Villafranca Tirrena (Messina), disinfettante nell'acquasantiera: neonata in ospedale dopo il battesimo TGCOM

Paura durante un battesimo a Villafranca Tirrena, in provincia di Messina: mentre una bimba di 8 mesi stava ricevendo il sacramento, il padrino che la teneva in braccio – suo zio – ha sentito bruciare ...