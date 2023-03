VillaBanks annuncia le date del Live Tour 2023 nei festival e club estivi

Leggi su spettacolo.eu

(Di lunedì 20 marzo 2023) , in cui canterà il disco Sexe le sue hit Si avvicina l’estate, la stagione perfetta per ascoltare finalmente all’aperto i brani di Sexe tutte le hit di: partirà da venerdì 5 maggio il, 19 appuntamentinei miglioriall’aperto italiani. Dopo l’ultimo singolo Il doc 3 (SideOut/distribuito da Virgin Records Italia) feat. Tony Effe, Mambolosco e gli Slings – fuori al link https://villa.lnk.to/Doc3 –è pronto a tornare in mezzo ai suoi fan, con l’obiettivo di portare chi ascolta oltre le singole barre e capire realmente il linguaggio della generazione Z....