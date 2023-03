Vietato parlare di mestruazioni fino alla prima media. La proposta choc della Florida (Di lunedì 20 marzo 2023) Come riportano la Agence France-Press e l’Association Press, i legislatori della Florida, USA, stanno considerando di approvare un disegno di legge per rafforzare il controllo statale sull’educazione sessuale che vieterebbe qualsiasi istruzione scolastica sulle mestruazioni prima della prima media. La legislatura della Florida, dominata dai repubblicani e presieduta dal governatore Ron DeSantis, ha già approvato varie leggi che limitano la discussione sul sesso e sul genere nelle scuole e che penalizzano l’inclusione e la diversità negli ambienti scolastici pubblici. Questa ennesima legge per controllare l’educazione sessuale nelle scuole è stata proposta dal repubblicano Stan McClain, che consentirebbe l’insegnamento ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 20 marzo 2023) Come riportano la Agence France-Press e l’Association Press, i legislatori, USA, stanno considerando di approvare un disegno di legge per rafforzare il controllo statale sull’educazione sessuale che vieterebbe qualsiasi istruzione scolastica sulle. La legislatura, dominata dai repubblicani e presieduta dal governatore Ron DeSantis, ha già approvato varie leggi che limitano la discussione sul sesso e sul genere nelle scuole e che penalizzano l’inclusione e la diversità negli ambienti scolastici pubblici. Questa ennesima legge per controllare l’educazione sessuale nelle scuole è statadal repubblicano Stan McClain, che consentirebbe l’insegnamento ...

