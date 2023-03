VIDEO – Lazio-Roma 1-0, Serie A: gol e highlights della partita (Di lunedì 20 marzo 2023) Lazio-Roma, posticipo pomeridiano della ventisettesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il VIDEO con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico di Roma. PIAZZA D’ONORE – Lazio-Roma 1-0 nel posticipo pomeridiano della ventisettesima giornata di Serie A. La Lazio si impone nel derby e sfrutta le sconfitte di Inter e Milan per issarsi al secondo posto. La Roma trova ancora in Roger Ibanez il protagonista in negativo della stracittadina: al 32? perde palla nella metà campo avversaria e commette fallo su Sergej Milinkovic-Savic che stava partendo in ... Leggi su inter-news (Di lunedì 20 marzo 2023), posticipo pomeridianoventisettesima giornata diA 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-0: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Olimpico di. PIAZZA D’ONORE –1-0 nel posticipo pomeridianoventisettesima giornata diA. Lasi impone nel derby e sfrutta le sconfitte di Inter e Milan per issarsi al secondo posto. Latrova ancora in Roger Ibanez il protagonista in negativostracittadina: al 32? perde palla nella metà campo avversaria e commette fallo su Sergej Milinkovic-Savic che stava partendo in ...

