VIDEO – La Juventus gioca ancora a pallamano, l'Inter non reagisce | L'editoriale del direttore (Di lunedì 20 marzo 2023) Il VIDEO editoriale del lunedì del direttore di Inter-News.it, Riccardo Spignesi, non può che tornare su quanto avvenuto ieri contro la Juventus. Una partita persa – per la nona volta in ventisette giornate, troppe – complice anche l'ennesimo arbitraggio disarmante. IL SOLITO SCANDALO – Inter-Juventus 0-1 è la nona sconfitta in ventisette giornate di Serie A, praticamente una partita su tre. Troppe, per quanto riguarda una squadra che aveva ben altre ambizioni e che voleva ben altra classifica. Però, ovviamente, oggi i conti bisogna farli sull'evidente errore arbitrale, sull'ennesimo scandalo pesantissimo dopo quello che era successo già due mesi e mezzo fa a Monza che ha deciso la partita. Che il gol di Filip Kostic sia viziato da un fallo di mano di Adrien Rabiot a inizio azione è abbastanza lampante. Le immagini lo ...

