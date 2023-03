VIDEO – Inzaghi: «Gol irregolare che ha indirizzato la gara! Inaccettabile» (Di lunedì 20 marzo 2023) Simone Inzaghi commenta con amarezza la nona sconfitta stagionale dell’Inter, questa volta però contro la Juventus e come se non bastasse viziata anche da un errore arbitrale pesantissimo in epoca VAR. Il tecnico nerazzurro intervistato da Inter TV dopo la partita ha spiegato come la sua squadra abbia dominato la partita dal punto di vista del possesso palla, che però non è bastato alla squadra a evitare la nona sconfitta in campionato. Di seguito il VIDEO dell’intervista pubblicato sul canale YouTube ufficiale del club. Fonte: Canale YouTube Inter Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati Leggi su inter-news (Di lunedì 20 marzo 2023) Simonecommenta con amarezza la nona sconfitta stagionale dell’Inter, questa volta però contro la Juventus e come se non bastasse viziata anche da un errore arbitrale pesantissimo in epoca VAR. Il tecnico nerazzurro intervistato da Inter TV dopo la partita ha spiegato come la sua squadra abbia dominato la partita dal punto di vista del possesso palla, che però non è bastato alla squadra a evitare la nona sconfitta in campionato. Di seguito ildell’intervista pubblicato sul canale YouTube ufficiale del club. Fonte: Canale YouTube Inter Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

