VIDEO – Derby d'Italia: Inter non pervenuta ma la Juventus vince alla 'sua' maniera | TG Inter-News 20/03/2023 (Di lunedì 20 marzo 2023) TG Inter-News al via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato VIDEO, a firma Inter-News.it. Quest'oggi il focus è sulla sconfitta dell'Inter contro la Juventus, viziata da una clamorosa svista arbitrale a favore dei bianconeri TG IN NERAZZURRO ? L'Inter cade in casa contro la Juventus, sconfitta per 0-1. A decidere il "Derby d'Italia" un gol di Kostic viziato però, ad inizio azione, da ben due tocchi di mano da parte di Rabiot e Vlahovic. La rabbia per l'episodio arbitrale traspare dalle parole pronunciate da Inzaghi nel post partita, con il tecnico particolarmente ...

