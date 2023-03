(Di lunedì 20 marzo 2023)sta dominando in seire A e in Europa, Degli garantirà un altrodi 130mila euro.sta letteralmente spaccando il campionato quest’anno! Con la sua doppietta contro il, ha raggiunto un incredibile totale di 25 gol in stagione, e la sua valutazione di mercato è alle stelle. Non sorprende che Deabbia dovuto sborsare subito un altrocontrattuale per il talentuoso centravanti del. Ma non è soloa fare la differenza in squadra: con 64 gol all’attivo, ilha di gran lunga il miglior attacco del campionato, e con soli 16 gol subiti, la miglior difesa. E poi c’è la doppietta di testa di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 20 - Victor Osimhen ha segnato 20 gol in questo campionato, diventando il quarto giocatore dell’era De Laurentiis a… - OptaPaolo : 2 - Victor Osimhen è il primo giocatore a realizzare due doppiette di testa in una singola stagione di Serie A da A… - gippu1 : #TorinoNapoli 21° gol stagionale in Serie A di Victor #Osimhen, che eguaglia il primato africano in una sola stagio… - napolipiucom : Victor Osimhen, il fenomeno del Napoli: De Laurentiis paga un bonus dopo la vittoria di Torino #Champions… - ChiamarsiBomber : ?? La storia del capocannoniere della Serie A, Victor #Osimhen. L'infanzia a Lagos del nigeriano non è stata sempl… -

In alto Khvicha Kvaratskhelia, 22 anni, e, 24, stelle del Napoli. Sopra Claudio Lotito festeggia la vittoria della sua Lazio nel derbySu La Stampa. 'Porta il suo calcio - spettacolo in tournée'. 'Prima o poi tocca a tutti arrendersi a, alla sua strapotenza atletica'. Napoli's Nigerian forward(R) talks to Napoli's Georgian forward Khvicha Kvaratskhelia during the Italian Serie A football match between Torino and Napoli on March 19, 2023 at the Olympic stadium in Turin. (...Notizie Calcio Napoli - Anche Fabio Caressa ha doverosamente speso parole d'elogio pernegli studi di Sky : 'Se il Napoli dovesse vincere la Champions non glielo diamo il pallone d'oro aQuesta squadra è un patrimonio assoluto nonché la miglior vetrina per il ...

Osimhen e Kim via insieme: 160 milioni al Napoli CalcioMercato.it

Follia Ibanez: lascia la Roma in 10 al 32’, poi il gol di Zaccagni decide tutto. Sicuri che la strategia di Josè sia giusta Napoli, marcia trionfale ...Osimhen, Kvaratskhelia Statistiche. Kvara-Osimhen: che numeri per la coppia del gol! Si è appena concluso il match tra Torino e Napoli valido per il 27° turno di Serie A. Decisivi per la vittoria azzu ...