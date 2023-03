Viareggio Cup 2023, forfait dei nigeriani del Kakawa: subentra il Seravezza (Di lunedì 20 marzo 2023) Rinuncia dell’ultimo momento nell’edizione 2023 della Viareggio Cup. La formazione nigeriana del Kakawa è stata costretta a dare forfait a causa di una serie di contrattempi legati alla concessione dei visti. Al suo posto subentra nel girone 5 della competizione il Seravezza, che scenderà in campo già nella giornata di domani contro il Monterosi. Poi i versiliesi sfideranno giovedì la Fiorentina e sabato gli statunitensi del Fa Euro New York. RISULTATI E CLASSIFICHE CALENDARIO TABELLONE E ACCOPPIAMENTI SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 20 marzo 2023) Rinuncia dell’ultimo momento nell’edizionedellaCup. La formazione nigeriana delè stata costretta a darea causa di una serie di contrattempi legati alla concessione dei visti. Al suo postonel girone 5 della competizione il, che scenderà in campo già nella giornata di domani contro il Monterosi. Poi i versiliesi sfideranno giovedì la Fiorentina e sabato gli statunitensi del Fa Euro New York. RISULTATI E CLASSIFICHE CALENDARIO TABELLONE E ACCOPPIAMENTI SportFace.

Tabellino Torino - Pontedera 6 - 0: marcatori e gol Viareggio Cup 2023 Il Girone B mette in luce nella giornata inaugurale del Torneo di Viareggio la goleada del Torino , candidata al titolo, contro il Pontedera . Il 6 - 0 finale mette in luce tutta la differenza fra le due club dimostrata in campo grazie alla super prova dei ragazzi ... Viareggio Cup: apertura nel segno della pace VIAREGGIO - Cerimonia di apertura della 73esima Viareggio Cup, tornata dopo molti anni a Viareggio. Lo stadio Ferracci di Torre del Lago, appena ristrutturato, ha accolto la partita inaugurale tra Sassuolo e gli ucraini del Rukh, nel segno della ... Tabellino Sassuolo - Rukh 1 - 0: marcatori e gol Viareggio Cup 2023 Nella giornata inaugurale del Viareggio Cup , l'attesa maggiore era sicuramente per i Campioni in carica del Sassuolo che scendevano in casa contro la formazione ucraina del Rukh . I neroverdi, dopo una partita complicata, sono ... Viareggio Cup, le formazioni ufficiali di Torino-Pontedera: le scelte di Asta per l'esordio Toro News mancano i visti, formazione nigeriana rinuncia a Viareggio Cup La formazione nigeriana del Kakawa è stata costretta a rinunciare all'ultimo momento alla partecipazione alla 73ª Viareggio Cup: una serie di contrattempi, legati alla concessione dei visti, ha ... Viareggio Cup: i risultati della 1^ giornata Torino a valanga contro il Pontedera Il Torino rifila sei reti al Pontedera con Iacovoni autore di una doppietta, il Sassuolo batte di misura il Rukh, pareggio tra Pisa e Kallon con i nerazzurri in doppio vantaggio che si sono fatti ...