Viaggio nella storia del design: dal territorio alle icone e i maestri del Made in Italy (Di lunedì 20 marzo 2023) Torri totemiche con montanti di legno, alte fino a otto metri e alternate in una danza architettonica; avvolte da garze teatrali, racchiudono pezzi d'archivio in un gioco di aperture e trasparenze che delinea un cammino magico in questa sorta di skyline formato museo. Siamo al Poltrona Frau Museum, il progetto di Michele De Lucchi, ideato e allestito in occasione del Centenario dalla nascita di Poltrona Frau nel 2012. Ma questo spazio va ben oltre il comune concetto di museo, intrecciando diverse storie, 110 anni di storie per la precisione, radicate nel territorio italiano, o meglio a Tolentino, nel complesso produttivo Poltrona Frau. Per creare uno spazio unico De Lucchi parte da tre elementi. Palco, attori, luce: un teatro culturale in cui immergersi per rivivere la storia della famiglia Frau, dal suo fondatore Franco ai successivi ...

