Viabilità Roma Regione Lazio del 20-03-2023 ore 19:45 (Di lunedì 20 marzo 2023) Viabilità DEL 20 MARZO ORE 19.05 CILUFFO MARCO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA UN INCIDENTE CREA CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE ALTEZZA LAURENTINA PIU AVANTI TRAFFICO RALLENTATO TRA LE USCITE ARDEATINA E L INNESTO CON L A24 Roma TERAMO IN INTERNA CODE ALTEZZA LABARO E INCOLONNAMENTI TRA NOMENTANA E TIBURTINA INCOLONAMENTI ANCHE SU TUTTO IL TRATTO URBANO DELLA Roma TERAMO IN USCITA VERSO IL RACCORDO A NORD DELLA CAPITALE UN INCIDENTE È SEGNALATO SULLA FORMELLESE ALTEZZA PRATO L ACORTE Cè MOLTO TRAFFICO SULLA CASSIA DALLA GIUSTINIANA FINO A TOMBA DI NERONE VERSO IL RACCORDO SI RALLENTA SULLA VIA FLAMINIA A PARTIRE DA VIA DEI DUE PONTI E CODE SULLA SALARIA DA SETTEBAGNI FINO A TENUTA SANTA COLOMBA VERSO ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 20 marzo 2023)DEL 20 MARZO ORE 19.05 CILUFFO MARCO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA UN INCIDENTE CREA CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE ALTEZZA LAURENTINA PIU AVANTI TRAFFICO RALLENTATO TRA LE USCITE ARDEATINA E L INNESTO CON L A24TERAMO IN INTERNA CODE ALTEZZA LABARO E INCOLONNAMENTI TRA NOMENTANA E TIBURTINA INCOLONAMENTI ANCHE SU TUTTO IL TRATTO URBANO DELLATERAMO IN USCITA VERSO IL RACCORDO A NORD DELLA CAPITALE UN INCIDENTE È SEGNALATO SULLA FORMELLESE ALTEZZA PRATO L ACORTE Cè MOLTO TRAFFICO SULLA CASSIA DALLA GIUSTINIANA FINO A TOMBA DI NERONE VERSO IL RACCORDO SI RALLENTA SULLA VIA FLAMINIA A PARTIRE DA VIA DEI DUE PONTI E CODE SULLA SALARIA DA SETTEBAGNI FINO A TENUTA SANTA COLOMBA VERSO ...

Strade Roma, la Segnalini: "Riqualificazione del sottopasso di Castel Sant'Angelo, lavoro atteso da 10 anni" Un restyling completo incentrato sull'incremento di sicurezza e decoro, a sostegno della viabilità, e con l'utilizzo di materiali innovativi interesserà il sottopasso di Lungotevere in Sassia di Roma. Lungotevere in Sassia, 10 giorni di chiusure stradali per il restyling del sottopasso avanti un restyling completo allo scopo di aumentare sicurezza e decoro e migliorare la viabilità. Giubileo, Campidoglio approva convenzione con Anas per avvio lavori a Piazza Pia entro giugno grazie al finanziamento di 70 milioni di euro di fondi giubilari, permetterà a Roma Capitale di che sta lavorando sul rifacimento di una parte della viabilità principale della città.