Viabilità Roma Regione Lazio del 20-03-2023 ore 18:45 (Di lunedì 20 marzo 2023) Viabilità DEL 20 MARZO ORE 17.20 CILUFFO MARCO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO RALLENTATO SU TUTTO IL TRATTO URBANO DELLA Roma TERAMO IN USCITA VERSO IL RACCORDO RIMANIAMO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE A TRATTI ALTEZZA LABARO E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E ALLACCIO CON LA Roma TERAMO MENTRE IN ESTERNA SEMPRE CODE A TRATTI TRA LE USCITE PONTINA E LA RomaNINA QUI ANCHE UN INCIDENTE CHE CREA DISAGI ALLA VIABILITA’ UN INCIDENTE SULLA VIA ACQUAFREDDA CREA CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA ALTEZZA VIA GARESSIO MOLTO TRAFFICATA ANCHE LA CASSIA DALLA GIUSTINIANA FINO A TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI INCOLONNAMENTI SULLA VIA FLAMINIA A PARTIRE DA VIA DEI DUE PONTI E CODE IN USCITA SULLA SALARIA DA ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 20 marzo 2023)DEL 20 MARZO ORE 17.20 CILUFFO MARCO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO RALLENTATO SU TUTTO IL TRATTO URBANO DELLATERAMO IN USCITA VERSO IL RACCORDO RIMANIAMO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE A TRATTI ALTEZZA LABARO E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E ALLACCIO CON LATERAMO MENTRE IN ESTERNA SEMPRE CODE A TRATTI TRA LE USCITE PONTINA E LANINA QUI ANCHE UN INCIDENTE CHE CREA DISAGI ALLA VIABILITA’ UN INCIDENTE SULLA VIA ACQUAFREDDA CREA CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA ALTEZZA VIA GARESSIO MOLTO TRAFFICATA ANCHE LA CASSIA DALLA GIUSTINIANA FINO A TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI INCOLONNAMENTI SULLA VIA FLAMINIA A PARTIRE DA VIA DEI DUE PONTI E CODE IN USCITA SULLA SALARIA DA ...

