Viabilità Roma Regione Lazio del 20-03-2023 ore 16:30 (Di lunedì 20 marzo 2023) Viabilità DEL 20 MARZO ORE 16.20 CILUFFO MARCO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE A TARTTI ALTEZZA LABARO E PIU AVANTI TRA LA NOMENTANA E ALLACCIO CON LA Roma TERAMO MENTRE IN ESTERNA SEMPRE CODE A TRATTI TRA LE USCITE PONTINA E LA RomaNINA ALTRE CODE SULLA TANGENZIALE DI Roma DALL USCITA DELLA GALLERIA GIOVANNI 23 FINO ALLA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI IN USCITA DALLA CAPITALE INCOLONNAMENTI SULLA VIA FLAMINIA A PARTIRE DA VIA DEI DUE PONTI E SULLA COMPLANARE DEL TRATTO URBANO DELLA Roma TERAMO DALLA TOGLIATTI SULLE STRADE EXTRAURBANE DELLA CAPITALE MOLTO TRAFFICATA LA VIA CASSIA TRA LA LOCALITA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 20 marzo 2023)DEL 20 MARZO ORE 16.20 CILUFFO MARCO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASI INTENSIFICA IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE A TARTTI ALTEZZA LABARO E PIU AVANTI TRA LA NOMENTANA E ALLACCIO CON LATERAMO MENTRE IN ESTERNA SEMPRE CODE A TRATTI TRA LE USCITE PONTINA E LANINA ALTRE CODE SULLA TANGENZIALE DIDALL USCITA DELLA GALLERIA GIOVANNI 23 FINO ALLA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI IN USCITA DALLA CAPITALE INCOLONNAMENTI SULLA VIA FLAMINIA A PARTIRE DA VIA DEI DUE PONTI E SULLA COMPLANARE DEL TRATTO URBANO DELLATERAMO DALLA TOGLIATTI SULLE STRADE EXTRAURBANE DELLA CAPITALE MOLTO TRAFFICATA LA VIA CASSIA TRA LA LOCALITA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE ...

romamobilita : #Roma #viabilità #RomaTpl Mezzo pesante in panne, la linea bus 088 al momento non sta transitando in via Massimilla - romamobilita : #Roma #viabilità #RomaTpl Lavori in via Tazio Nuvolari tratto da via Mario Rigamonti a via Alberto Ascari, la linea… - stormi1904 : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Maltempo, oggi le potature sulla Nomentana non ci saranno. Strada aperta e percorsi bus regolari. - liviofiorillo : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Maltempo, oggi le potature sulla Nomentana non ci saranno. Strada aperta e percorsi bus regolari. - Mafara72 : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Maltempo, oggi le potature sulla Nomentana non ci saranno. Strada aperta e percorsi bus regolari.

