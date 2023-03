Viabilità Roma Regione Lazio del 20-03-2023 ore 08:45 (Di lunedì 20 marzo 2023) Viabilità DEL 20 MARZO ORE 08.30 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON L’A1: DUE INCIDENTI IN DIREZIONE FIRENZE PROVOCANO DELLE CODE, UNO SUL TRATTO FIRENZE Roma TRA ORVIETO E FABRO E UNO SUL TRATTO Roma NAPOLI TRA IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE Roma SUD E IL NODO A1 – A24 MENTRE SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD CODE PER UN ALTRO INCIDENTE ALTREZZA SETTEBAGNI DIREZIONE RACCORDO ANULARE. PRESTARE ATTENZIONE ANCORA INCIDENTE SU VIA DI CASAL BIANCO CON CODE ALTEZZA SETTEVILLE DIREZIONE Roma E SU VIA ARNO TRA VIA LITORANEA E VIA DI PRATICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI MOLTO TRAFFICATO IL RACCORDO SOPRATTUTTO IN ESTERNA CODE ALTEZZA LABARO E TRA CASSIA E ÒA PISANA E ANCORA PIU AVANTI ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 20 marzo 2023)DEL 20 MARZO ORE 08.30 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON L’A1: DUE INCIDENTI IN DIREZIONE FIRENZE PROVOCANO DELLE CODE, UNO SUL TRATTO FIRENZETRA ORVIETO E FABRO E UNO SUL TRATTONAPOLI TRA IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONESUD E IL NODO A1 – A24 MENTRE SULLA DIRAMAZIONENORD CODE PER UN ALTRO INCIDENTE ALTREZZA SETTEBAGNI DIREZIONE RACCORDO ANULARE. PRESTARE ATTENZIONE ANCORA INCIDENTE SU VIA DI CASAL BIANCO CON CODE ALTEZZA SETTEVILLE DIREZIONEE SU VIA ARNO TRA VIA LITORANEA E VIA DI PRATICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI MOLTO TRAFFICATO IL RACCORDO SOPRATTUTTO IN ESTERNA CODE ALTEZZA LABARO E TRA CASSIA E ÒA PISANA E ANCORA PIU AVANTI ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stormi1904 : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Maltempo, oggi le potature sulla Nomentana non ci saranno. Strada aperta e percorsi bus regolari. - liviofiorillo : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Maltempo, oggi le potature sulla Nomentana non ci saranno. Strada aperta e percorsi bus regolari. - Mafara72 : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Maltempo, oggi le potature sulla Nomentana non ci saranno. Strada aperta e percorsi bus regolari. - romamobilita : #Roma #viabilità Maltempo, oggi le potature sulla Nomentana non ci saranno. Strada aperta e percorsi bus regolari. - romamobilita : #Roma #viabilità Lungotevere in Sassia, di notte (ore 21-6) lavori e chiusura -