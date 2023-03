Via dell’Infernaccio, auto finisce in una scarpata: due giovani estratti dalle lamiere (Di lunedì 20 marzo 2023) Ladispoli – Un‘auto finisce in una scarpata con a bordo due giovani: è successo intorno alle ore 18 in via dell’Infernaccio dove Vigili del Fuoco sono intervenuti per un incidente stradale. Due ragazzi a bordo di un’auto di media cilindrata hanno perso il controllo del veicolo finendo in un dirupo. I Vigili del Fuoco accorsi immediatamente sul posto hanno estratto i due giovani dalle lamiere bloccati all’interno del veicolo, per poi affidarli alle cure del personale sanitario del 118. Ancora da chiarire le esatte dinamiche dell’incidente. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ladispoliilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 20 marzo 2023) Ladispoli – Un‘in unacon a bordo due: è successo intorno alle ore 18 in viadove Vigili del Fuoco sono intervenuti per un incidente stradale. Due ragazzi a bordo di un’di media cilindrata hanno perso il controllo del veicolo finendo in un dirupo. I Vigili del Fuoco accorsi immediatamente sul posto hanno estratto i duebloccati all’interno del veicolo, per poi affidarli alle cure del personale sanitario del 118. Ancora da chiarire le esatte dinamiche dell’incidente. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ladispoliilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina ...

