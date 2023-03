Vesuvius Challenge | 250mila dollari per chi decifra i papiri carbonizzati

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... startup_italia : L'hanno chiamata Vesuvius Challenge ed è una competizione globale tra ricercatori. L’obiettivo è decifrare pergamen… -

Da qui l'idea di lanciare la: il gruppo di lavoro di Seales ha scelto di rilasciare gratuitamente il software insieme a migliaia di immagini ai raggi X in 3D di due rotoli e tre ...Da qui l'idea di lanciare la: il gruppo di lavoro di Seales ha scelto di rilasciare gratuitamente il software insieme a migliaia di immagini ai raggi X in 3D di due rotoli e tre ...

Un contest globale per decifrare con l'AI le pergamene di Ercolano ... StartupItalia

Si chiama Vesuvius Challenge e in palio ci sono 250mila dollari. A lanciare l’insolita gara è un gruppo di scienziati capeggiati da Brent Seales, capo del Center for Visualization ...In 79 A.D., Mount Vesuvius lay waste to a library in Herculaneum that was owned by the father-in-law of Julius Caesar. Now, former GitHub CEO Nat Friedman and some scientists are giving $250,000 away ...