Vertice Putin-Xi Jinping, il presidente russo: «Guardiamo con interesse al piano di pace cinese in Ucraina» – Il video (Di lunedì 20 marzo 2023) È cominciato al Cremlino il colloquio tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo cinese Xi Jinping. La missione del leader di Pechino a Mosca era una delle più attese dalla comunità internazionale. Secondo molti, infatti, è la Cina l’unico Paese in grado di far dialogare davvero Russia e Ucraina per porre fine al conflitto. Nella parte del loro colloquio avvenuta di fronte alle telecamere, Putin ha di fatto accolto il piano di pace proposto da Xi Jinping. «Guardiamo con interesse alle proposte della Cina per risolvere la crisi in Ucraina», ha detto Putin. «È simbolico che 10 anni fa ci siamo incontrati qui come prima visita in veste di ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 marzo 2023) È cominciato al Cremlino il colloquio tra ilVladimire il suo omologoXi. La missione del leader di Pechino a Mosca era una delle più attese dalla comunità internazionale. Secondo molti, infatti, è la Cina l’unico Paese in grado di far dialogare davvero Russia eper porre fine al conflitto. Nella parte del loro colloquio avvenuta di fronte alle telecamere,ha di fatto accolto ildiproposto da Xi. «conalle proposte della Cina per risolvere la crisi in», ha detto. «È simbolico che 10 anni fa ci siamo incontrati qui come prima visita in veste di ...

