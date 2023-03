Veronica Satti ricoverata, la figlia di Bobby Solo si sfoga sui social. La lettera (commovente) per la sua ex fidanzata (Di lunedì 20 marzo 2023) Brutto momento per Veronica Satti. La figlia di Bobby Solo ha svelato sui social di trovarsi attualmente ricoverata in una clinica. Con un lungo sfogo condiviso sulle Instagram stories,... Leggi su leggo (Di lunedì 20 marzo 2023) Brutto momento per. Ladiha svelato suidi trovarsi attualmentein una clinica. Con un lungo sfogo condiviso sulle Instagram stories,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... StraNotizie : Veronica Satti ricoverata in una clinica: lo sfogo e la struggente lettera alla sua ex - BITCHYFit : Veronica Satti ricoverata in una clinica: lo sfogo e la struggente lettera alla sua ex -