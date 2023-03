Veronica Satti in clinica: “Sono una borderline nuovamente ricoverata”, lo sfogo social (Di lunedì 20 marzo 2023) Che cosa è successo a Veronica Satti? Nelle scorse ore la figlia di Bobby Solo ha pubblicato su Instagram tre Storie molto particolari. Già in passato aveva parlato della sua depressione fatta di angoscia, dolore, desolazione, ansia, disperazione ed apatia. Per questo motivo ha preso d’impulso un rasoio e si è tagliata tutti i capelli, ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 20 marzo 2023) Che cosa è successo a? Nelle scorse ore la figlia di Bobby Solo ha pubblicato su Instagram tre Storie molto particolari. Già in passato aveva parlato della sua depressione fatta di angoscia, dolore, desolazione, ansia, disperazione ed apatia. Per questo motivo ha preso d’impulso un rasoio e si è tagliata tutti i capelli, ... TAG24.

