Verde pubblico, a Grottaminarda arrivano 223 alberi (Di lunedì 20 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuticomincerà nei prossimi giorni la messa a dimora delle piante assegnate dalla Forestazione Regionale al Comune di Grottaminarda. Si tratta di 223 alberi: 25 Aceri, 15 alberi di Giuda, 20 Catalpe, 10 Corbezzoli, 50 Lecci, 10 Oleandri, 50 Frassini, 5 Picea, 3 Querce rosse, 10 Salici piangenti, 20 Tuie, 5 Tigli. Dunque per lo più piante che cresceranno ad alto fusto. In questa fase il delegato all'Ambiente, Antonio Vitale e l'Amministrazione comunale, con la collaborazione del vivaista, stanno valutando la collocazione delle piante nelle diverse aree della città in base alle caratteristiche ed alle esigenze delle piante stesse. «Oltre a rendere Grottaminarda più bella con l'estensione del Verde pubblico e a migliorare la qualità dell'aria, attueremo le attività ...

