Ventimiglia, il piccolo Ryan torna a casa. La madre: "La memoria tornerà, chi sa parli" (Di lunedì 20 marzo 2023) Dopo tre mesi di ricovero, il piccolo Ryan – il bimbo di 6 mesi trovato gravemente ferito a Ventimiglia lo scorso 19 dicembre – è stato dimesso dall'ospedale ed è tornato a casa: questa mattina ha lasciato l'ospedale Gaslini di Genova in buone condizioni di salute, sua madre ha finalmente potuto riabbracciarlo. "Sta bene – ha detto la donna – dovrà soltanto tenere un tutore al braccio e il busto per circa tre mesi. Anche psicologicamente non mostra segni di choc o turbamenti, è abbastanza tranquillo". La nonna paterna del piccolo e il compagno di lei sono indagati in concorso per lesioni gravissime dolose. Il piccolo fu trovato con un polmone perforato, lesioni alle vertebre e una frattura a un braccio.

