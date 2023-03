Ventimiglia, il bimbo ferito è stato dimesso dall’ospedale. La madre: «Nessuno ha detto la verità su cosa gli è successo, ma presto la dirà lui» (Di lunedì 20 marzo 2023) È stato dimesso questa mattina il bimbo di 6 anni trovato gravemente ferito in via Gallardi, a Ventimiglia, lo scorso 19 dicembre. Il piccolo era ricoverato da tre mesi all’ospedale Gaslini di Genova. La nonna paterna del bimbo e il suo compagno sono indagati in concorso con l’accusa di lesioni gravissime dolose. Ora che le sue condizioni sono migliorate, il piccolo potrà tornare a casa dalla mamma Elena, che oggi ha potuto finalmente tirare un sospiro di sollievo. «Sta bene. Dovrà soltanto tenere un tutore al braccio e il busto per circa tre mesi. Anche psicologicamente non mostra segni di choc o turbamenti, è abbastanza tranquillo», ha raccontato questa mattina la donna. Per gli investigatori, intanto, restano ancora molti dubbi da sciogliere. Innanzitutto, come si è ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 marzo 2023) Èquesta mattina ildi 6 anni trovato gravementein via Gallardi, a, lo scorso 19 dicembre. Il piccolo era ricoverato da tre mesi all’ospedale Gaslini di Genova. La nonna paterna dele il suo compagno sono indagati in concorso con l’accusa di lesioni gravissime dolose. Ora che le sue condizioni sono migliorate, il piccolo potrà tornare a casa dalla mamma Elena, che oggi ha potuto finalmente tirare un sospiro di sollievo. «Sta bene. Dovrà soltanto tenere un tutore al braccio e il busto per circa tre mesi. Anche psicologicamente non mostra segni di choc o turbamenti, è abbastanza tranquillo», ha raccontato questa mattina la donna. Per gli investigatori, intanto, restano ancora molti dubbi da sciogliere. Innanzitutto, come si è ...

