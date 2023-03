Ventimiglia, dimesso dal Gaslini il bimbo ferito. La madre: “Chi sa parli prima che recuperi la memoria” (Di lunedì 20 marzo 2023) È stato dimesso stamattina, 20 marzo, dal Gaslini di Genova, il piccolo Ryan, il bimbo ricoverato lo scorso 19 dicembre dopo essere rimasto ferito in circostanze misteriose a Ventimiglia, mentre si trovava sotto la supervisione della nonna paterna e del compagno di lei, entrambi indagati in concorso con l’accusa di lesioni gravissime dolose. Sono ancora ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 20 marzo 2023) È statostamattina, 20 marzo, daldi Genova, il piccolo Ryan, ilricoverato lo scorso 19 dicembre dopo essere rimastoin circostanze misteriose a, mentre si trovava sotto la supervisione della nonna paterna e del compagno di lei, entrambi indagati in concorso con l’accusa di lesioni gravissime dolose. Sono ancora ... TAG24.

