Ventiduesima giornata Basket Serie A 2022 2023 | il punto

(Di lunedì 20 marzo 2023) La Virtus Bologna vince lo scontro diretto contro l’Olimpia Milano(75-69) nella, e vola in testa alla classifica con due punti di vantaggio sui meneghini. Nelle altre sfide, Tortona continua a stupire espugnando Trento(73-75), cosi come Sassari che, vincendo a Varese(102-73), raggiunge il quarto posto. Pesaro batte Brescia in rimonta(88-79), mentre Brindisi passeggia su Napoli(80-96). Il derby veneto va a Venezia(92-95), che ha la meglio su Verona ai supplementari, mentre Reggio Emilia conquista due punti importanti in chiave salvezza a Trieste(75-80).: I RISULTATI TRIESTE-REGGIANA ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LucaNardo97 : RT @OlimpiaMiNews: Chiusa la ventiduesima giornata di LBA Serie A UnipolSai che rilascia sola in vetta la Virtus Bologna. I bianconeri, con… - fabiocavagnera : Chiusa la ventiduesima giornata di LBA Serie A UnipolSai che rilascia sola in vetta la Virtus Bologna. I bianconeri… - OlimpiaMiNews : Chiusa la ventiduesima giornata di LBA Serie A UnipolSai che rilascia sola in vetta la Virtus Bologna. I bianconeri… - AlessandroMagg4 : Chiusa la ventiduesima giornata di LBA Serie A UnipolSai che rilascia sola in vetta la Virtus Bologna. I bianconeri… - sehmagazine : ??????? La #Raimond #Sassari vince contro #Pressano e tiene vivo il sogno playoff Scudetto. La squadra guidata da “Zu… -

La cronaca e il tabellino del match tra Nutribullet Treviso e Givova Scafati , valevole per ladella Serie A1 2022/2023 di basket. Al PalaVerde i padroni di casa si sono imposti per 89 - 88 in un finale di partita davvero folle, che ha visto Treviso dissipare 7 punti di ...Gli highlights di Olimpia Milano - Virtus Bologna , match valevole per ladel campionato di basket di Serie A 2022/2023 , in cui la formazione emiliana si è imposta nei confronti dei ragazzi guidati da Ettore Messina mediante il punteggio di 69 - 75. ...La Virtus Bologna batte 69 - 75 l' Olimpia Milano nel match di alta classifica valevole per ladel campionato di basket di Serie A 2022/2023 . Un successo estremamente importante per la formazione emiliana, che adesso è da sola al comando della graduatoria con 36 punti, ...

Juniores Regionale U19 Girone C – I risultati della ventiduesima giornata e la classifica IdeaWebTv

Alla ventiduesima giornata classifica mai così pericolosa, ma il turno «gira» bene: Napoli, Scafati e Verona ko ...Sconfitta per la Gevi Napoli Basket che cede alla Happy Casa Brindisi per 96-80 nella gara valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A. Coach Pancotto schiera in quintetto Michin ...