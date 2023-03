Venti militari ucraini completano l’addestramento a Sabaudia per i Samp-T (Di lunedì 20 marzo 2023) Sabaudia – Fonti affidabili hanno confermato all’Ansa che un gruppo di circa Venti militari ucraini ha recentemente completato con successo un periodo di addestramento in Italia. Secondo quanto riportato dal quotidiano “Il Fatto”, l’addestramento si è svolto presso il Comando artiglieria dell’Esercito a Sabaudia (Latina) e ha riguardato il sistema missilistico Samp-T. Si tratta di L'articolo Temporeale Quotidiano. Leggi su temporeale.info (Di lunedì 20 marzo 2023)– Fonti affidabili hanno confermato all’Ansa che un gruppo di circaha recentemente completato con successo un periodo di addestramento in Italia. Secondo quanto riportato dal quotidiano “Il Fatto”,si è svolto presso il Comando artiglieria dell’Esercito a(Latina) e ha riguardato il sistema missilistico-T. Si tratta di L'articolo Temporeale Quotidiano.

