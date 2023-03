Vent’anni fa l’invasione Usa dell’Iraq | così Bush jr attaccò Baghdad con la scusa di un’arma inesistente Una guerra più inspiegabile di quella di Putin

(Di lunedì 20 marzo 2023) Quando abbiamo la tentazione di dividere il mondo tra buoni e cattivi, tipo “noi che non invadiamo i vicini e gli altri che lo fanno”, “noi che rispettiamo i diritti dell’uomo e di genere e gli altri che non lo fanno”, “noi che ‘di noi ci si può fidare’ e degli altri no”, ricordiamoci – almeno chi c’era e la vide – la notte del 20 marzo 2003, quando, senza essere stati né provocati, né minacciati, né tanto meno attaccati, gli Stati Uniti lanciarono sul’operazione ‘Shock and Awe’, atterra e terrorizza, che segnò l’inizio del. Le immagini vivide delle deflagrazioni e degli incendi nella notte della capitale irachena ‘esplosero’ sugli schermi delle tv negli Usa all’inizio del pomeriggio: nulla a che vedere con le immagini quasi asettiche, senza colori e senza sonoro, delladel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfattoblog : Vent’anni fa l’invasione Usa dell’Iraq: così Bush jr attaccò Baghdad con la scusa di un’arma inesistente. Una guerr… - Ernesto29296958 : RT @editoreruggeri: Vent’anni fa vidi l’invasione dell’ IRAK da parte del Presidente Bush, raccontata da nostri giornalisti embedded entusi… - semeraro_g : RT @editoreruggeri: Vent’anni fa vidi l’invasione dell’ IRAK da parte del Presidente Bush, raccontata da nostri giornalisti embedded entusi… - 73Orlando73 : RT @editoreruggeri: Vent’anni fa vidi l’invasione dell’ IRAK da parte del Presidente Bush, raccontata da nostri giornalisti embedded entusi… - MariMario1 : RT @editoreruggeri: Vent’anni fa vidi l’invasione dell’ IRAK da parte del Presidente Bush, raccontata da nostri giornalisti embedded entusi… -

... accademica russa passatafa alla ... "Non mi sorprenderei se Putin decidesse un'...che ritiene di sua proprietà e che ora anche'Onu ...dall'americana,'Iraq 'non è più un Paese per cristiani'. E 'la popolazione continua a pagare la tensione tra Stati Uniti e Iran', ovvero 'la presenza di gruppi armati che ...E c'è il rischio di nuove emigrazioni per le libertà negate, ultime quella della vendita e dell'importazione di alcolici'' Adall'americana,'Iraq ''non è più un Paese per ...