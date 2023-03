Vela: Fiv, 'con Sport e Salute al via tre progetti speciali per bambini, over 65 e scuola' (Di lunedì 20 marzo 2023) Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "La Federazione Italiana Vela aggiunge un altro importante tassello alle proprie progettualità relative alla pratica Sportiva. Un risultato notevole per la nostra Federazione che, nell'ambito dei contributi stanziati da Sport e Salute per l'accesso al “Fondo per la promozione dell'attività Sportiva di base sui territori”, ha visto accolti, con finanziamento del 100%, i tre progetti presentati: Ripartire a Gonfie Vele, over 65, Imparare navigando - relativi rispettivamente alle fasce “bambini e adolescenti”, “target over 65”, “scuola”". Lo scrive la FederVela sul suo sito. Un finanziamento complessivo di 1.050.000 euro che andrà ad incentivare la pratica ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023) Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "La Federazione Italianaaggiunge un altro importante tassello alle proprie progettualità relative alla praticaiva. Un risultato notevole per la nostra Federazione che, nell'ambito dei contributi stanziati daper l'accesso al “Fondo per la promozione dell'attivitàiva di base sui territori”, ha visto accolti, con finanziamento del 100%, i trepresentati: Ripartire a Gonfie Vele,65, Imparare navigando - relativi rispettivamente alle fasce “e adolescenti”, “target65”, “”". Lo scrive la Federsul suo sito. Un finanziamento complessivo di 1.050.000 euro che andrà ad incentivare la pratica ...

