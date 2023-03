Vasseur: 'Dobbiamo cambiare e capire cosa stiamo sbagliando' (Di lunedì 20 marzo 2023) Se possibile, la seconda uscita stagionale della Ferrari ha restituito prestazioni della SF - 23 peggiori rispetto al Bahrain . Lo è se consideriamo premesse e attese verso il GP dell'Arabia Saudita . Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di lunedì 20 marzo 2023) Se possibile, la seconda uscita stagionale della Ferrari ha restituito prestazioni della SF - 23 peggiori rispetto al Bahrain . Lo è se consideriamo premesse e attese verso il GP dell'Arabia Saudita .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++#Ferrari delusione al #SaudiArabianGP, Frederic #Vasseur: 'Non voglio raccontare balle a nessuno, ma per me abbi… - EmilioBerettaF1 : Ferrari ridimensionata dopo Gedda. Vasseur: 'Non prendiamoci in giro, dobbiamo cambiare' - infoitsport : Ferrari ridimensionata dopo Gedda. Vasseur: 'Non prendiamoci in giro, dobbiamo cambiare' - repubblica : Ferrari ridimensionata dopo Gedda. Vasseur: 'Non prendiamoci in giro, dobbiamo cambiare' [di Alessandra Retico] - SportRepubblica : Ferrari ridimensionata dopo Gedda. Vasseur: 'Non prendiamoci in giro, dobbiamo cambiare' -