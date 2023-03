Var e veleni nella volata Champions League (Di lunedì 20 marzo 2023) Dallo scorso 20 gennaio, giorno della stangata della Corte federale alla Juventus, sembra che tutti alle spalle del Napoli abbiano deciso di smettere di correre. Un surplace pericolosissimo che ha accelerato la consegna del meritato scudetto ai partenopei (+19 sulla Lazio che insegue) e progressivamente riportato in corsa Allegri a prescindere dal giudizio del Collegio di Garanzia del Coni del prossimo 19 aprile. E' un dato di fatto e non più una semplice suggestione dettata dalla statistica come poteva sembra lo scorso 20 febbraio quando Panorama cominciava a fare i conti in tasca al campionato. Dal giorno della sentenza sono passate 9 giornate e solo il Napoli ha fatto meglio della Juventus che si è presa 19 punti su 27 staccando di una lunghezza la Lazio - la più continua di questo periodo - di 6 Inter e Roma, di 8 l'Atalanta e addirittura di 9 un Milan in rottura prolungata. Numeri ... Leggi su panorama (Di lunedì 20 marzo 2023) Dallo scorso 20 gennaio, giorno della stangata della Corte federale alla Juventus, sembra che tutti alle spalle del Napoli abbiano deciso di smettere di correre. Un surplace pericolosissimo che ha accelerato la consegna del meritato scudetto ai partenopei (+19 sulla Lazio che insegue) e progressivamente riportato in corsa Allegri a prescindere dal giudizio del Collegio di Garanzia del Coni del prossimo 19 aprile. E' un dato di fatto e non più una semplice suggestione dettata dalla statistica come poteva sembra lo scorso 20 febbraio quando Panorama cominciava a fare i conti in tasca al campionato. Dal giorno della sentenza sono passate 9 giornate e solo il Napoli ha fatto meglio della Juventus che si è presa 19 punti su 27 staccando di una lunghezza la Lazio - la più continua di questo periodo - di 6 Inter e Roma, di 8 l'Atalanta e addirittura di 9 un Milan in rottura prolungata. Numeri ...

