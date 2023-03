Valanga sopra Courmayeur, trovata la seconda sciatrice morta (Di lunedì 20 marzo 2023) E’ stato individuato stamane il corpo della seconda sciatrice svedese morta dopo essere stata travolta da una Valanga caduta domenica nel canale degli Spagnoli, in val Veny, sopra Courmayeur. Il cadavere... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 20 marzo 2023) E’ stato individuato stamane il corpo dellasvedesedopo essere stata travolta da unacaduta domenica nel canale degli Spagnoli, in val Veny,. Il cadavere...

