Valanga in Valle d’Aosta | recuperato corpo seconda sciatrice

(Di lunedì 20 marzo 2023) (Adnkronos) – E’ stato individuato questa mattina con un sorvolo in elicottero eilsenza vita dellacoinvolta ieri dallache ha interessato il canale degli Spagnoli, in. La salma è stata portata a Courmayeur per le operazioni di riconoscimento che sono affidate al Soccorso alpino della Guardia di Finanza di Entrèves. Le operazioni di ricerca erano state sospese ieri, dopo il ritrovamento della prima vittima, a causa delle condizioni della zona che non permettevano di operare in sicurezza. A dare l’allarme, intorno alle 13 di ieri, erano stati gli altri due componenti del gruppo di sciatori, rimasti illesi. L'articolo proviene da Italia Sera.